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Роскачество разработало ГОСТ на школьную форму

07:55, 17.08.2018
Роскачество разработало ГОСТ на школьную форму
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Роскачество подготовило проект ГОСТа на школьную форму. В его основу легли нормы по безопасности.

Как сообщают «Известия», документ должен быть включен в программу стандартизации, согласован и утвержден в 2019 году.

В основу ГОСТа положены стандарты Роскачества на отдельные изделия детской одежды, например на брюки, жокеты сарафаны, рубашки.

Ранее стало известно, что в июле товары к новому учебному году подорожали в среднем на 23%. Сумма одной покупки достигла 2,1 тыс. рублей.

ОбществоОбразование
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