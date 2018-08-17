Роскачество разработало ГОСТ на школьную форму

Роскачество подготовило проект ГОСТа на школьную форму. В его основу легли нормы по безопасности.

Как сообщают «Известия», документ должен быть включен в программу стандартизации, согласован и утвержден в 2019 году.

В основу ГОСТа положены стандарты Роскачества на отдельные изделия детской одежды, например на брюки, жокеты сарафаны, рубашки.



Ранее стало известно, что в июле товары к новому учебному году подорожали в среднем на 23%. Сумма одной покупки достигла 2,1 тыс. рублей.