Товары к учебному году подорожали почти на четверть

В июле товары к новому учебному году подорожали в среднем на 23%. Сумма одной покупки достигла 2,1 тыс. рублей.

Дороже всего обходятся школьная форма и брюки для мальчиков, пишут «Известия».

Самая высокая стоимость покупки зафиксирована у школьной формы, средний чек при на ее приобретение составил 1,8 тыс. рублей, что на 12,5% больше, чем в июле 2017 года. На втором месте — детские брюки со средней ценой почти 1,4 тыс. рублей (+14%). Затем идут рюкзак — 930 рублей (+13%), блузка — 670 рублей (+17%), пенал — 640 рублей (+28%). Самый значительный рост цены наблюдался у детской футболки — на 77%, до 390 рублей, а также у настольной лампы — на 42%, до 330 рублей.