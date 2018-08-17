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Российские мясопереработчики попросили правительство помочь повысить цены на колбасы

05:52, 17.08.2018 1
Российские мясопереработчики попросили правительство помочь повысить цены на колбасы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на магазины, что бы те поскорей повысили цены на колбасы, полуфабрикаты и т. д.

Также мясники просят отрегулировать ценообразование на продукцию путем восстановления конкурентной среды, пишут «Ведомости».

Письмо от НСМ уже поступило в аппарат Гордеева, скоро он даст поручение разобраться в ситуации.

Ранее производители предупредили, что розничные цены на колбасу и полуфабрикаты в России в ближайшее время могут вырасти на 5—12%. В качестве причин такой ситуации называются теплое лето, африканская чума свиней и запрет на импорт сырья из Бразилии.

БизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06:11
    они что своих ..... пустят на колбасу ( нужно снизить)
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