Российские мясопереработчики попросили правительство помочь повысить цены на колбасы

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на магазины, что бы те поскорей повысили цены на колбасы, полуфабрикаты и т. д.

Также мясники просят отрегулировать ценообразование на продукцию путем восстановления конкурентной среды, пишут «Ведомости».

Письмо от НСМ уже поступило в аппарат Гордеева, скоро он даст поручение разобраться в ситуации.

Ранее производители предупредили, что розничные цены на колбасу и полуфабрикаты в России в ближайшее время могут вырасти на 5—12%. В качестве причин такой ситуации называются теплое лето, африканская чума свиней и запрет на импорт сырья из Бразилии.