В России через восемь лет удвоят число камер на дорогах

В России к 2024 году увеличат вдвое количество комплексов фотовидеофиксации на дорогах.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минтранс, увеличение количества дорожных камер предусмотрено в рабочей версии нацпроекта « Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она была направлена в регионы с письмом за подписью замминистра транспорта Николая Асаула

На данный момент на российских дорогах находится свыше 9 тыс. комплексов фотовидеофиксации. По планам Минтранса число камер на дорогах будет увеличиваться постепенно. Так, к концу 2019 года их должно стать больше на 11%, 2020-го — на 33%, 2022-го — на 66%, 2023-го — на 88%.

Ранее стало известно, что Росавтодор установит камеры на участке трассы М-7 от Москвы до Нижнего Новгорода за 100 млн рублей.