США пригрозили Турции новыми санкциями из-за дела пастора Брансона

Фото: ru.wikipedia.org / United States Department of the Treasury

Вашингтон готов ввести дополнительные санкции против Турции. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Как передает Bloomberg, ограничения будут введены, если американский пастор Эндрю Брансон, которого турецкие власти обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году, не будет освобожден.

Напомним, 1 августа Минфин США ввел ограничительные меры против главы турецкого Минюста Абдулхамита Гюльи и главы МВД Сулеймана Сойлу в связи с делом Брансона. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал заморозить счета глав Минюста и МВД США.