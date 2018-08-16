ЦИК РТ зарегистрировал региональную подгруппу по пенсионному референдуму

Центральная избирательная комиссия республики Татарстан сегодня на заседании приняла решение о регистрации региональной подгруппы инициативной группы по проведению пенсионного референдума. Об этом сообщается на сайте ЦИК РТ.

В избирком обратились уполномоченные представители Татарстанской республиканской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума РФ с ходатайством о ее регистрации.

Указанный в ходатайстве вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?» — говорится на сайте республиканского ЦИК.

Комиссия признала вопрос соответствующим требованиям федерального законодательства.

Ранее ЦИК одобрил формулировки вопросов, которые три инициативные группы из Москвы, Подмосковья и Алтайского края предложили вынести на референдум против повышения пенсионного возраста.

