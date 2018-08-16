Роб Клинкхаммер: «Я рад, что мы перешли на уменьшенную площадку

Нападающий «Ак Барса» после поражения от «Нефтехимика» (2:3) поразмышлял о новом формате площадки на «Татнефть Арене», а так же о новичке клуба Поле Постме.

— В нынешнем году у семи команд будет уменьшенная площадка, у остальных — большая. Что скажете?

— Непросто перестраиваться, когда у разных клубов разные площадки. Нужно менять свою игру немножко. Было бы лучше, если бы все команды играли в одном формате площадки. Когда ты привык к большому льду, ты думаешь, что у тебя есть несколько лишних секунд на то, чтобы принять решение, а на маленькой площадке этого нет, и нужно быстро привыкать", — цитирует РВ Клинкхаммера.

Меня уменьшение площадки в Казани обрадовало. Нашей команде нужно перестроиться, но я к игре на маленьких площадках привык. Игра будет быстрее, будет больше моментов, и болельщики полюбят это", — отметил игрок.

— «Ак Барс» подписал контракт с Полом Постмой. Что можете сказать об этом игроке?

— Я знаю Пола. Мы вместе занимались на льду несколько раз. Он хороший парень, отлично катается. Раньше он был ярко выраженным атакующим игроком, а потом стал более разносторонним. Я рад, что он будет играть в нашей команде, — сказал хоккеист.

Казанский «Ак Барс» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3) в овертайме.