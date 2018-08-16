Cтанислав Галиев: «Мне привычнее канадская площадка»

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев после контрольного матча против нижнекамского «Нефтехимика» поделился ощущениями от новых размеров площадки на домашней арене казанцев.

— Сложно вообще перестраиваться хоккеисту за одни сутки привыкать к новому формату площадки?

— Да нет, на самом деле, раз покатаешься и быстро привыкаешь. А в игре даже не замечаешь. Профессионалы должны выходить и играть на любой площадке — без разницы.

— Тебе какая больше привычна?

— Если честно, канадская, наверное, я там долго играл, люблю бросать, и остроты больше. Но я тут отыграл уже целый сезон и привык к европейской площадке. И там и там удобно.

— Показалось, что есть проблемы с завершением. Кара не мог забить, Ткачев тоже никак не забросит.

— Да самое главное, что моменты создаем. А остальное придет, — приводит слова Галиева корреспондент «Реального времени».