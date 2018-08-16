Рашид Рахимов: «Надо отдать должное «Уфе»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Амкара» Рашид Рахимов прокомментировал исход противостояния «Уфы» и «Прогреса» в Лиге Европы. Напомним, уфимцы, сыграв вничью 2:2, прошли в следующий раунд соревнований.

— «Уфа» дала нам эмоции в завершающей фазе игры, но сама игра была, конечно, очень тяжелой. Определенная доля везения присутствовала, но без везения никуда, так в любом виде спорта. Надо отдать должное «Уфе», все-таки клуб впервые играет в еврокубках. Следующий соперник будет еще сильнее. Для того, чтобы пройти еще один круг, уфимцам надо очень сильно прибавить, – сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

