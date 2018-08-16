Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 1,9 километра

Длина самой большой пробки в Казани за сегодня составила 1,9 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован на улице Тэцевской от улицы Теплично-Комбинатской до улицы Копылова. Пробка продержалась 1 час 20 минут.



При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 1 балл меньше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями оказались улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (5 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (4 балла), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (4 балла).



Накануне в Казани сервис «Яндекс. Пробки» зафиксировал 4-километровую пробку на Ямашева.