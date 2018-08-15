В Казани сегодня зафиксировали 4-километровую пробку на Ямашева

Длина самой большой пробки в Казани за сегодня составила 4 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован вечером на проспекте Ямашева от улицы Мусина до Сибирского тракта. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженными магистралями оказались проспект Ямашева к проспекту Победы (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (5 баллов).



Накануне самая длинная пробка в Казани составила 2,7 километра. Она располагалась на проспекте Победы от улицы Академика Глушко до улицы Академика Губкина.