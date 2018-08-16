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В Татарстане продают «чашу Романовых» за 1 миллион рублей

18:02, 16.08.2018
В Татарстане продают «чашу Романовых» за 1 миллион рублей

В Мензелинске выставили на продажу потир царской семьи Романовых. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

Согласно описанию, потир, или сосуд для христианского богослужения, применяемый при освящении вина и принятии Святого Причастия, сделан из серебра и считается подарком храму от сестер и братьев Романовых.

Цена изделия составляет 1 млн рублей. Вес и дата изготовления чаши не указываются.

Ранее в Казани на продажу выставили ресторанный комплекс «Хан Булак».

БизнесРозничная торговля Татарстан
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