В Казани за 80 миллионов продают ресторан «Хан Булак»
В Казани на продажу выставили ресторанный комплекс «Хан Булак». Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.
Помещение площадью 520 кв.м с пристроенной террасой продают за 80 млн рублей. Ресторан также имеет летний дворик и собственную парковку.
Причины, по которым закрывается комплекс, не сообщаются. Ранее здание занимал ресторан Le fleur.
Ранее в Казани на первой линии пешеходной улицы Каюма Насыри, выставили на продажу мультимедийный музей Старо-Татарской слободы.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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