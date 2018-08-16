Во время проведения Red Bull Air Race в Казани перекроют несколько улиц

В Казани во время проведения чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race перекроют несколько улиц.

С 24 по 26 августа будет закрыт проезд от Декабристов до парка Стамбул. Об этом на пресс-конференции, посвященной проведению мероприятия, сообщил глава дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров.

По его словам, такое ограничение движения не помешает обычной жизни города.

Напомним, 11 августа в Международный аэропорт «Казань» прибыли самолеты для участия в чемпионате.