Новости общества

15:20 МСК
Новости раздела
Общество

Во время проведения Red Bull Air Race в Казани перекроют несколько улиц

15:07, 16.08.2018
Во время проведения Red Bull Air Race в Казани перекроют несколько улиц
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани во время проведения чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race перекроют несколько улиц.

С 24 по 26 августа будет закрыт проезд от Декабристов до парка Стамбул. Об этом на пресс-конференции, посвященной проведению мероприятия, сообщил глава дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров.

По его словам, такое ограничение движения не помешает обычной жизни города.

Напомним, 11 августа в Международный аэропорт «Казань» прибыли самолеты для участия в чемпионате.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты