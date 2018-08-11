В аэропорт Казани доставили самолеты для авиагонок Red Bull Air Race

В Международный аэропорт «Казань» прибыли самолеты для участия в этапе Чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.



Спортивные авиамашины были доставлены рейсом авиакомпании AirBridgeCargo на борту Boeing 747-8F.



Чемпионат мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race во второй раз в истории состоится в России. Авиагонки пройдут с 25 по 26 августа в небе над рекой Казанкой в периметре моста «Миллениум», Ленинской дамбы, ул.Сибгата Хакима и Кремлевской набережной, сообщили в казанском аэропорту.

В соревнованиях планируют принять участие 14 пилотов класса Masters и 6 пилотов Challengers.

Напомним, что в прошлом году этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race проходил в Казани с 22 по 23 июля.