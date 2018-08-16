Замминистра промышленности РФ о выкатке Ту-22М3М: «Я хочу, чтобы в этой многодетной туполевской семье каждые 9 месяцев рождались новые достижения»

Замминистра промышленности РФ Олег Бочаров поздравил ОАО «Туполев» с выкаткой Ту-22М3М.

«Есть тень иронии в той силе, которую сегодня мы демонстрируем: ровно 9 месяцев назад мы в этом же составе поздравляли вас и отмечали выкатку Ту-160 М», — передает слова чиновника корреспондент «Реального времени».

Он отметил, что видит «магию цифр» в сегодняшнем числе и событии.

«Я хочу, чтобы в этой многодетной туполевской семье каждые 9 месяцев рождались новые достижения», — поздравил сотрудников предприятия Бочаров.

«А Татарстан поздравляю с высоким уровнем демографической авиационной готовности», — добавил замминистра.

«Задачу про 9 месяцев услышали. Сейчас на подходе 405-я машина для глубокой модернизации. Будем стараться выкатить ее через 9 месяцев, поддержим традицию», — отрапортовал гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов.

Заводские летные испытания Ту-22М3М завершатся до конца года. Они начнутся в сентябре и продлятся до конца декабря, затем самолет будет передан на ГСИ, рассказал Конюхов.

В рамках глубокой модернизации Ту-22М3 разработано новое современное цифровое радионавигационное, связное, радиотехническое, общесамолетное оборудование, система управления оружием, новый информационно-управляющий комплекс. Значительная часть нового бортового радиоэлектронного оборудования унифицирована с Ту-160М. В начале июля стало известно, что Ту-22М3 получит на вооружение четыре аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».