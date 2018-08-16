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В США хотят узнать уязвимые места обороны других стран — СМИ

10:10, 16.08.2018
В США хотят узнать уязвимые места обороны других стран — СМИ
Фото: pxhere.com

Разведывательное управление Министерства обороны США заказало исследование уязвимости систем обороны других государств.

Подрядчик должен будет провести последовательный и комплексный анализ данных, касающихся различных оборонительных систем вооружения и применяющих их стран. Как указывается в описании проекта, США заинтересованы в исследовании рабочих характеристик систем ПРО, ПВО, противотанковых управляемых ракетных комплексов, а также комплексов противокосмической обороны.

Также в разведке намерены выяснить последствия возможного удара США по системам обороны противников, пишет RT.

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