Экс-амкаровец Шиндер получил дисквалификацию за толчок судьи

Форвард венгерского клуба «Кишварда» Антон Шиндер, выступавший ранее за пермский «Амкар», получил длительную дисквалификацию, сообщает Sports.ru со ссылкой на Goal.com.

В матче национального чемпионата против «Ференцвароша» украинец грубо сфолил против соперника, за что получил желтую карточку. Не согласившись с решением арбитра, Шиндер слегка боднул судью головой.

За это действие нападающий получил красную карточку, а позже — дисквалификацию на 4 месяца.

Шиндер также выступал за украинские команды «Шахтер», «Таврия», «Ворскла», «Черноморец» и немецкие «Гройтер Фюрт», «Аален», «Ян Регенсбург». Вызывался в национальную сборную Украины, за которую провел два матча.

