В Челябинске арестовали главного тренера сборной России по кикбоксингу

Во вторник, 14 августа, в Челябинске был задержан главный тренер сборной России по кикбоксингу Фаригат Касымов. Его обвиняют в растрате и присвоении денежных средств.

Касымов — один из самых известных тренеров по кикбоксингу в России. Ранее он занимал должность вице-президента Федерации, а недавно был избран главным тренером сборной страны.

Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под домашний арест. Сторона защиты Касымова подала на это решение апелляцию.

Отметим, что сегодня в Грозном стартует международный турнир по кикбоксингу, на котором должен был присутствовать и Касымов. Официальных комментариев от Федерации России по кикбоксингу пока нет.