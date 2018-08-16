В прикамских МФЦ упростили процесс оказания услуг

Жители Пермского края смогут получать услуги в МФЦ по комплексному запросу. По такому порядку будут предоставляться 27 государственных услуг в рамках восьми жизненных ситуаций, среди которых рождение ребенка, смена места жительства, выход на пенсию, потеря документов и так далее.

По словам начальника отдела по работе с органами власти КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Ирины Смоленцевой, с реализацией комплексного предоставления услуг исчезнет необходимость писать несколько заявлений в орган власти.

Так, для оформления документов на новорожденного пермяку достаточно будет подать один запрос на предоставление нескольких услуг: получение СНИЛС, выдачу и распоряжение материнским капиталом. Остальные действия совершит сотрудник многофункциональногох центра, рассказали в пресс-службе губернатора Пермского края.

Как добавили в краевом МФЦ, получать услуги по одному заявлению можно в любом сочетании, даже если они оказываются разными ведомствами.

Напомним, в Татарстане в конце 2018 года начнется пилотный проект по выдаче водительских удостоверений в многофункциональных центрах государственных услуг.