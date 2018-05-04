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Водительские права в Татарстане начнут выдавать в МФЦ

09:04, 04.05.2018
Водительские права в Татарстане начнут выдавать в МФЦ
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в конце 2018 года начнется пилотный проект по выдаче водительских удостоверений в многофункциональных центрах государственных услуг.

Также к проекту могут присоединиться Москва и Санкт-Петербург, пишут «Известия». Отмечается, что граждане сами смогут выбирать, где получать документы: в ГИБДД или в МФЦ.

Сейчас водительские права выдают только в отделениях автоинспекции. В МФЦ их можно переоформить в случае кражи, при завершении срока действия, смене фамилии или порче документа.

Общество Татарстан
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