В Ульяновской области могут пройти два гей-парада

В Дмитровграде и Новоульяновске в Ульяновской области могут состояться гей-парады. Об этом заявил российский правозащитник и ЛГБТ-активист Николай Алексеев на своей странице в соцсети.

По его словам, в муниципалитеты двух городов были поданы уведомления о проведении шествия гей-парадов. На данный момент ответа от властей не последовало.

«В 2016 году мы подавали уведомления в Ульяновске, но получили отказы, это дело в настоящее время ждет решения в Европейском суде. Ожидаем решения от новых городов», — добавил Алексеев.

Напомним, в прошлом году российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних был признан Европейским судом по правам человека дискриминационным. По мнению членов ЕСПЧ, закон нарушает право на свободу самовыражения.