В Москве будут судить татарстанца за торговлю участием в реновации

Тверской суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесменов и бывших чиновников, предлагавших строительным компаниям за крупное вознаграждение своего рода входные билеты на участие в программе реновации столицы. Среди фигурантов дела присутствует председатель садоводческого товарищества «Красный Яр» из Татарстана Шамиль Смирнов.

Как передает «Коммерсант», подозреваемые попытались получить у руководителей одной из фирм 12 млн рублей, однако сделку пресекли оперативники ФСБ и МВД. В ходе расследования выяснилось, что реальных возможностей поспособствовать строителям у задержанных не было.

Смирнов, которого считают организатором мошенничества, вину не признает и считает себя жертвой провокации спецслужб, устроенной ради достижения высоких служебных показателей. Остальные фигуранты вину признали. На данный момент все находятся под домашним арестом.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовится законпроект о реновации по всей России