В пермском парке Горького рухнул столб веревочной трассы

Фото: группа «Подслушано Пермь»

В Перми в парке имени Горького обрушился деревянный столб на аттракционе «Веревочный парк «Робин Гуд». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел вечером, 15 августа. Во время работы аттракциона на бассейн упал деревянный столб — опора для веревочной трассы. По предварительной информации, никто не пострадал. После происшествия веревочный парк закрыли.

На данный момент устанавливается причина обрушения столба.

Напомним, ранее стало известно, что в пермском парке имени Горького планируется снос пяти-шести аттракционов.