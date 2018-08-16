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В пермском парке Горького рухнул столб веревочной трассы

08:42, 16.08.2018
В пермском парке Горького рухнул столб веревочной трассы
Фото: группа «Подслушано Пермь»

В Перми в парке имени Горького обрушился деревянный столб на аттракционе «Веревочный парк «Робин Гуд». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел вечером, 15 августа. Во время работы аттракциона на бассейн упал деревянный столб — опора для веревочной трассы. По предварительной информации, никто не пострадал. После происшествия веревочный парк закрыли.

На данный момент устанавливается причина обрушения столба.

Напомним, ранее стало известно, что в пермском парке имени Горького планируется снос пяти-шести аттракционов.

Происшествия
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