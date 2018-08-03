В пермском парке Горького планируется снос нескольких аттракционов

В пермском парке имени Горького планируется снос пяти-шести аттракционов. Об этом рассказал генеральный директор парка Рашид Габдуллин на турнире по мини-гольфу среди СМИ.

По его словам, в ближайшее время начнется преобразование парка, нацеленное на создание открытых пространств для прогулок, в частности, озеленение и облагораживание территории, а также снос устаревших аттракционов.

«Мы решили идти по пути, где предполагается наличие в парке открытой территории с красивыми аллеями, верандами и уличными ресторанами», — отметил Рашид Габдуллин.

Напомним, ранее в Ижевске инвестор приостановил вложения в «Парк будущего».