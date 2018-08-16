В России могут сократить максимальное число приемных детей в одной семье

Министерство просвещения намерено сократить максимальное число одновременно усыновляемых приемной семьей детей и ужесточить требования к самим усыновителям. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева.

Сейчас, по ее словам, максимальное количество приемных и родных детей в одной семье — восемь. Она добавила, что семья не может быть «как детский сад или семейный детский дом».



Кроме того, ужесточение требований коснется психологического обследования людей, которые хотят стать приемными родителями, передает ТАСС.

Васильева считает, что последние трагические случаи в приемных семья возникли из-за небрежного подбора будущих родителей. Также министр уверена, что нельзя разрешать усыновление детей людям с ВИЧ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане цыганамразрешили усыновлять детей.