Шнуров заявил о разводе с женой Матильдой
Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о расставании со своей женой Матильдой Шнуровой.
С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо.
Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Май 2018 в 6:38 PDT
«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — сообщил Шнуров на своей странице в Instagram.
31 июля 2010 года эксцентричная пара узаконила свои отношения не только официальной регистрацией, но и церковным венчанием.Общество
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