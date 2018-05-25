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Шнуров заявил о разводе с женой Матильдой

17:13, 25.05.2018
Шнуров заявил о разводе с женой Матильдой
Фото: commons.wikimedia.org / Elekes_Andor

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о расставании со своей женой Матильдой Шнуровой.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — сообщил Шнуров на своей странице в Instagram.

31 июля 2010 года эксцентричная пара узаконила свои отношения не только официальной регистрацией, но и церковным венчанием.

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