«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА

Футболисты «Атлетико» обыграли мадридский «Реал» в дополнительное время в матче за Суперкубок УЕФА.

Встреча прошла на стадионе «Лиллекюла» в Таллине и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Атлетико». В составе победителей отличились Диего Коста (1-я и 79-я минуты), Сауль (98) и Коке (104). У «Реала» забивали Карим Бензема (27) и Серхио Рамос (63, с пенальти).

Таким образом, «Атлетико» третий раз в истории выиграл этот трофей. Ранее команда поднимала кубок над головой в 2010 и 2012 годах.

На счету «Реала» четыре Суперкубка УЕФА. Они были завоеваны клубом в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах.



Напомним, что этой весной мадридский «Реал» третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.