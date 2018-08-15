Игроки «Салавата Юлаева» не пришли на встречу с главой профсоюза игроков КХЛ

Хоккейный журналист и инсайдер Алексей Шевченко на своем телеграм-канале опубликовал информацию, что встреча игроков уфимского «Салавата Юлаева» и главы профсоюза игроков КХЛ Андрея Коваленко была отменена.

«Неудачей закончилась встреча Андрея Коваленко с игроками «Салавата Юлаева». На нее совсем никто не пришел.

К главе вышли два хоккеиста (один из них Григорий Панин) и объяснили, что с этой организацией никто дела иметь не хочет.

Впрочем, может, тайно кто-то и вступил, но коллективная встреча отменена», – написал Шевченко.

Ранее сообщалось, что КХЛ разрешила игрокам выступать в лиге, не вступая в профсоюз