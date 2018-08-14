Жителя Орла осудили на 5 лет за экстремистские комментарии во «ВКонтакте»

Московский окружной военный суд приговорил жителя Орла к пяти годам колонии общего режима за комментарии в соцсети «ВКонтакте». Его признали виновным по ч.2 ст.205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети интернет).

По версии следствия, пользователь «С.» публиковал в группе «ВКонтакте» сообщения с «признаками оправдания» «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) и с «религиоведческими признаками оправдания терроризма», сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Кроме того, по решению суда, мужчине в течение трех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.



Ранее в экстремизме за сохраненные во «ВКонтакте» изображения обвинили Марию Мотузную и Даниила Маркина.