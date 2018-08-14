Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 2,7 километра

Длина самой большой пробки в Казани за сегодня составила 2,7 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на проспекте Победы от улицы Академика Глушко до улицы Академика Губкина. Пробка продержалась 40 минут.

При этом на ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, нехарактерный для вечернего времени. Это Сибирский тракт к Дербышкам (4 балла, что на 3 балла выше обычного), улица Декабристов в центр (6 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Как и вчера, наибольшее скопление автомобилей вечером наблюдалось на улицах: Карла Маркса — Николая Ершова и Декабристов.

Самая длинная пробка в Казани на прошлой неделе протяженностью 3,4 км наблюдалась 10 августа на участке от Фермского шоссе до поста ГИБДД.