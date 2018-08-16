В Татарстане ожидается гроза, град и до +30°С

Сегодня, 16 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь, днем в отдельных районах сильный. Местами гроза, днем локально град.

Ветер юго-западный сильный, местами порывами до 17 м/с, при грозе кратковременные усиления до 22 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике от +8°С до +13°С, в западных районах до +18°С. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +25°С до +30°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +25°С до +27°С. В Набережных Челнах в дневные часы температура воздуха составит от +26°С до +28°С.



Накануне МЧС предупреждало жителей Татарстана о грозе, граде и сильном ветре 16 августа.