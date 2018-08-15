МЧС предупредило татарстанцев о грозе, граде и сильном ветре 16 августа

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с с 21 часа 15 августа до 21 часа 16 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются гроза, сильный юго-западный ветер порывами до 17 м/с с кратковременными усилениями до 22 м/с, в Казани — до 20 м/с, сообщает МЧС.

Днем в отдельных районах республики будет сильный дождь, локально град.

Сегодня в Татарстане переменная облачность и без осадков. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +22°С до +27°С.