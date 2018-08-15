В Госдуме озвучили целевой уровень пенсий в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нынешнем виде пенсионная система сможет просуществовать в течение нескольких лет, но не обеспечит рост пенсий и вывода их на средний показатель в 20—25 тыс. рублей.



«Сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20—25 тысяч рублей, а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер — образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура», — цитирует Володина пресс-служба кабмина.

По его словам, для достижения роста пенсий выше уровня инфляции и их размера на уровне не менее 40% от заработной платы требуется создать устойчивую и эффективную пенсионную систему, что и является целью проведения парламентских общественных слушаний.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы. При этом с учетом изменений в пенсионной реформе размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.

