Казанский суд арестовал обвиняемого в торговле данными баз МВД майора

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Под домашний арест до 13 октября отправил сегодня Советский райсуд Казани 38-летнего экс-начальника отделения отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Казани, майора полиции Наиля Рашитова.

Следком ходатайствовал о его заключении под стражу, но суд ограничился более мягкой мерой пресечения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, из полиции Рашитова уволили еще до возбуждения уголовного дела сразу по трем статьям. Ему инкриминируют преступления по трем составам УК РФ — незаконный оборот оружия, взятка в крупном размере и злоупотребление полномочиями.



В июле сотрудники собственной безопасности МВД РТ зафиксировали факт передачи коллегой персональных данных граждан за денежное вознаграждение на общую сумму 11 тысяч рублей, а позже при осмотре его авто нашли боевой патрон калибра 9 мм.

