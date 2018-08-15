Следком просит арестовать майора УВД Казани за торговлю служебной информацией

Сегодня Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайство Следкома об аресте 38-летнего начальника отделения отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Казани, майора полиции Наиля Рашитова.

Рашитову инкриминируют преступления по трем составам УК РФ — незаконный оборот оружия, взятка в крупном размере и злоупотребление полномочиями.

Как сообщают источники «Реального времени», майор Рашитов попал в разработку коллег из службы собственной безопасности МВД Татарстана, еще в июле в рамках оперативного эксперимента был зафиксирован факт передачи им персональных данных граждан за денежное вознаграждение на общую сумму 11 тысяч рублей. Речь идет о продаже информации из полицейской базы с регистрационными знаками автомобилей и данными их владельцев.

По данным следствия, средства продавцу в погонах перечислялись на счета банковских карт и виртуальный кошелек.

При осмотре личного «Фольксвагена» самого полицейского в нем нашли боевой патрон калибра 9 мм.

В полицию Рашитов устроился после ликвидации Госнаркоконтроля. Уволили его из МВД еще в начале августа, сообщил «Реальному времени» замруководителя пресс-центра МВД по РТ Максим Костромин.