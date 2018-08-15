В Пермском крае появятся две новые заправки для электромобилей
В Пермском крае установят две новые заправки для электрокаров. Станции появятся в Перми, у здания Театра-Театра, а также под Кунгуром.
В Перми заправка будет оборудована антивандальным стальным корпусом и рассчитана на единовременную передачу электроэнергии одной машине. Время зарядки — 3—4 часа. На кунгурской электрической АЗС для полной заправки аккумулятора электрокара потребуется 40 минут, пишет «Звезда».
Станции установят в декабре этого года. Зарядка на них будет бесплатной.
Добавим, что на данный момент в Пермском крае работают две заправки для электротранспорта. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в регионе насчитывается 11 электромобилей.
Напомним, ранее в России появилась первая отечественная сеть зарядных станций для электромобилей.ОбществоИнфраструктура
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