В Пермском крае появятся две новые заправки для электромобилей

В Пермском крае установят две новые заправки для электрокаров. Станции появятся в Перми, у здания Театра-Театра, а также под Кунгуром.

В Перми заправка будет оборудована антивандальным стальным корпусом и рассчитана на единовременную передачу электроэнергии одной машине. Время зарядки — 3—4 часа. На кунгурской электрической АЗС для полной заправки аккумулятора электрокара потребуется 40 минут, пишет «Звезда».

Станции установят в декабре этого года. Зарядка на них будет бесплатной.

Добавим, что на данный момент в Пермском крае работают две заправки для электротранспорта. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в регионе насчитывается 11 электромобилей.

Напомним, ранее в России появилась первая отечественная сеть зарядных станций для электромобилей.