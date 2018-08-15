Учительница Путина рассказала, что в школе он «был озорником»

Классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала про школьные годы президента. По ее словам, Путин был озорником.



На вопрос, были ли у Путина «двойки», она отметила, что «в начальных классах наверняка были». «Наверняка были в начальных классах, если он сбегал с уроков, открывал все двери и кричал «Ку-ку, это я!». Был, конечно, озорником, энергия в нем била ключом», — цитирует РИА «Новости» Гуревич.

При этом Гуревич отметила, что Путин не был ее главным учеником.

«Не считаю, что моим главным учеником является Владимир Владимирович, у меня очень много достойных бывших учеников — это врачи, программисты, переводчики, учителя, их не перечесть», — пояснила она.

Ранее о своем общении с Путиным рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.