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Доренко рассказал Дудю об общении с Путиным

16:53, 14.08.2018
Доренко рассказал Дудю об общении с Путиным
Фото: youtube.com

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в интервью российскому блогеру и журналисту Юрию Дудю рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.

По словам Доренко, он воспринимает Путина как «фитнес-тренера». Доренко отметил, что в разговоре с президентом наверняка речь зайдет о его физическом состоянии.

«…он скажет: «Почему ты толстый?» Он всегда так говорит», — рассказал в интервью Доренко.

Журналист подчеркнул, что не приемлет негативной или позитивной оценки российского лидера, и посоветовал относиться к президенту как к функции, которую Путин исполняет «оптимально для большинства людей в этой стране».

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