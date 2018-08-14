Доренко рассказал Дудю об общении с Путиным
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в интервью российскому блогеру и журналисту Юрию Дудю рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.
По словам Доренко, он воспринимает Путина как «фитнес-тренера». Доренко отметил, что в разговоре с президентом наверняка речь зайдет о его физическом состоянии.
«…он скажет: «Почему ты толстый?» Он всегда так говорит», — рассказал в интервью Доренко.
Журналист подчеркнул, что не приемлет негативной или позитивной оценки российского лидера, и посоветовал относиться к президенту как к функции, которую Путин исполняет «оптимально для большинства людей в этой стране».ОбществоВласть
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