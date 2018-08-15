Долги осужденных коррупционеров превысили 32 млрд рублей за полгода

Суммарный долг по штрафам, назначенным осужденным за коррупционные преступления, в I полугодии достиг 32 млрд рублей.



«В первом полугодии 2018 года на принудительном исполнении находилось 8,5 тыс. исполнительных производств данной категории [по взысканию штрафов, назначенных в качестве наказания за коррупционные преступления] на сумму 32 млрд рублей», — передает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

Отмечается, что это почти вдвое превышает суммарный долг всех взыскивавшихся за полугодие долгов по штрафам ГИБДД (17,4 млрд рублей), а также составляет 77% от всех взыскиваемых судебными приставами штрафов, назначенных в качестве уголовного наказания.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Татарстана с начала 2018 года взыскали более 829 млн рублей долгов по налогам.