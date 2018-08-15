«Нефтехимик» отправился в Казань на матч с «Ак Барсом» в составе 27 хоккеистов
Нижнекамский «Нефтехимик» отправился в Казань, где завтра состоится товарищеский матч с казанским «Ак Барсом».
Тренерский штаб Андрея Назарова в поездку взял следующий состав:
Вратари:
Илья Ежов, Андрей Макаров;
Защитники:
Адам Полашек, Андрей Сергеев, Дмитрий Огурцов, Александр Брынцев, Дамир Шарипзянов, Алексей Волгин, Тимур Фаткуллин, Камиль Фазылзянов, Глеб Семенов;
Нападающие:
Эмиль Галимов, Андрей Нестрашил, Алексей Михнов, Микаэль Руохмаа, Юусо Пуустинен, Йоонас Няттинен, Ильдар Шиксатдаров, Богдан Якимов, Павел Здунов, Рафаэль Бикмуллин, Илья Аркалов, Павел Куликов, Александр Авцин, Марат Хайруллин, Павел Порядин, Булат Шафигуллин.
Матч состоится в «Татнефть Арене» в 18.30 по мск.
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