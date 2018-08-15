КМПО отчитался о росте выручки на 15,7% до 2,2 млрд рублей в I полугодии 2018 года

Фото: пресс-служба КМПО

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) отчиталось о росте выручки на 15,7% до 2,2 млрд рублей. При этом чистый убыток сократился на 42,5% — до 324 млн рублей.

Выручка возросла, но ее превысила себестоимость продаж. Таким образом, валовый убыток составил 522 млн рублей. Убыток от продаж составил 841 млн рублей, следует из данных отчета, опубликованного на сайте раскрытия корпоративной информации.

Пресс-служба предприятия отметила, что такие показатели носят плановый характер и связаны с длительным циклом изготовления газоперекачивающих агрегатов.

Ранее стало известно, что КМПО направит на выплату дивидендов за 2017 год 258,7 млн рублей.