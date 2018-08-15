В Татарстане ожидаются дождь, гроза и до +27°С

Сегодня, 15 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Ночью местами на востоке небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Днем без осадков.

Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный умеренный.



Минимальная температура воздуха ночью по республике от +10°С до +15°С. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +22°С до +27°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +23°С до +26°С. В Набережных Челнах в дневные часы температура воздуха составит от +22°С до +24°С.

