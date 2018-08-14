ЗАО «ФОН» получило требования на сумму более 45,6 млн рублей

ООО «ФОН» потребовало включить в реестр кредиторов ЗАО «ФОН» долг в 45,6 млн рублей.

Отмечается, что требование основано на договоре купли-продажи от 12 августа 2008 года. Другие подробности сделки пока неизвестны. Данные опубликовал конкурсный управляющий ЗАО Айрат Харисов на сайте единого реестра банкротств.

Напомним, ранее конкурсный управляющий ООО «Фон-Ривьера» сообщил о получении требований кредиторов. Физлица попросили включить их в реестр на основании решений суда.