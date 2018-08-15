В Перми суд приостановил деятельность торгового центра «Гипермаркет Виват»
Суд приостановил деятельность торгового центра «Гипермаркет Виват» в Перми.
Причиной временного закрытия стала проверка соблюдения требований пожарной безопасности в здании, в результате которой было выявлено 64 нарушения, сообщили в краевой прокуратуре.
В частности, двери в центре закрывались с применением запоров, не обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа, эвакуационные пути загромождены торговым оборудованием и так далее.
Решение суда не вступило в законную силу. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Напомним, ранее в Перми судебные приставы опечатали мебельный центр «Олимп».Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым