В Перми судебные приставы опечатали мебельный центр «Олимп»

Судебные приставы приостановили деятельность мебельного центра «Олимп» в Перми.

Причиной временного закрытия стало нарушение правил пожарной безопасности. Деятельность «Олимпа» будет возобновлена после устранения всех выявленных проблем, рассказали в пресс-службе судебных приставов.

На данный момент входные и запасные двери здания опечатаны. Приставы планируют регулярно проверять торговый центр, чтобы не допустить самовольного открытия помещения.

Напомним, ранее пермский магазин, торговавший шапками с изображением марихуаны, был оштрафован на 40 тысяч рублей.