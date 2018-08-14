Новости общества

13:05 МСК
Новости раздела
Общество

В Перми судебные приставы опечатали мебельный центр «Олимп»

12:25, 14.08.2018
В Перми судебные приставы опечатали мебельный центр «Олимп»
Фото: r59.fssprus.ru

Судебные приставы приостановили деятельность мебельного центра «Олимп» в Перми.

Причиной временного закрытия стало нарушение правил пожарной безопасности. Деятельность «Олимпа» будет возобновлена после устранения всех выявленных проблем, рассказали в пресс-службе судебных приставов.

На данный момент входные и запасные двери здания опечатаны. Приставы планируют регулярно проверять торговый центр, чтобы не допустить самовольного открытия помещения.

Напомним, ранее пермский магазин, торговавший шапками с изображением марихуаны, был оштрафован на 40 тысяч рублей.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты