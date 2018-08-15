Поезда из Казани в Крым запустят в 2019 году

После запуска в 2019 году железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив пассажирские поезда в Крым будут ходить из 11 городов России, в том числе и Казани. Об этом заявил гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Алексей Гладилин.



«Сегодня согласован график движения на 10 пар пассажирских поездов, которые будут обращаться между Евпаторией — Симферополем — Севастополем — Феодосией с такими пунктами назначения, как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Воркута, Архангельск, Челябинск, Пермь и Новосибирск», — цитирует ТАСС Гладилина.

По его словам, в настоящее время специалисты готовят инфраструктуру железной дороги полуострова к вводу моста.

Напомним, автодорожную часть Крымского моста открыли 15 мая. Путь по мосту занимает 16 минут.