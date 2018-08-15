Матч Лиги Европы «Прогрес» — «Уфа» рассудит австрийская бригада арбитров

Ответный матч третьего раунда квалификации футбольной Лиги Европы «Прогрес» — «Уфа» рассудит австрийский арбитр Мануэль Шюттенгрубер.

Ассистировать ему будут соотечественники: Роналд Бранднер и Роберт Штайнахер. Четвертый судья — Дитер Мукенхаммер.

Ранее 35-летний Шюттенгрубер не обслуживал матчи с участием российских команд.

Напомним, что первый поединок в Уфе «горожане» выиграли со счетом 2:1 благодаря голам Сильвестра Игбуна и Ивана Облякова. В составе люксембургской команды под занавес матча отличился ее капитан Оливер Тилль.

Во втором квалификационном раунде «Уфа» прошла словенский «Домжале» благодаря голу на чужом поле — 0:0 и 1:1.

