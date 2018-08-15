Улица в честь Эдуарда Успенского может появиться в Перми

В Перми может появиться улица в честь известного детского писателя Эдуарда Успенского.

Как пояснили «Эху Перми» в городской администрации, чиновники готовы рассмотреть вопрос о появлении улицы с фамилией советского драматурга и сценариста. Переименование может произойти в том случае, если данный вопрос будет вынесен на рассмотрение на общественный совет по топонимике.

На данный момент инициатив не поступало, добавили в мэрии.

Напомним, Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет. Он умер вечером 14 августа в частном доме в деревне Пучково, которая входит в Троицкий административный округ Москвы.