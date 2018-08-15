Улица в честь Эдуарда Успенского может появиться в Перми
В Перми может появиться улица в честь известного детского писателя Эдуарда Успенского.
Как пояснили «Эху Перми» в городской администрации, чиновники готовы рассмотреть вопрос о появлении улицы с фамилией советского драматурга и сценариста. Переименование может произойти в том случае, если данный вопрос будет вынесен на рассмотрение на общественный совет по топонимике.
На данный момент инициатив не поступало, добавили в мэрии.
Напомним, Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет. Он умер вечером 14 августа в частном доме в деревне Пучково, которая входит в Троицкий административный округ Москвы.
Справка
Эдуард Николаевич Успенский родился в Егорьевске в 1937 году. Он является автором персонажей Крокодил Гена, Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки. Кроме того, он один из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли».
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