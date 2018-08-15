В Перми стартовали продажи авиабилетов в Сургут, Когалым и Ханты-Мансийск

В Перми открылись продажи билетов на прямые рейсы в Сургут, Когалым и Ханты-Мансийск.

Авиаперевозчиком выступила компания Utair. Полеты будут проходить раз в неделю — по субботам. С 1 сентября можно будет улететь в Сургут, с 18 сентября — в Когалым, стоимость билетов составит 5 859 рублей, время полета — около 3 часов.

Кроме того, с 5 сентября Utair начнет осуществлять перелеты из Перми в Ханты-Мансийск два раза в неделю — по средам и пятницам. Время в пути – 2,5 часа, цена билета — 5 135 рублей, пишет интернет-издание «Вкурсе».

Перелеты будут выполняться на франко-итальянских самолетах ATR72, вместимостью до 74 человек.

Напомним, ранее стало известно, что лоукостер «Победа» запускает регулярные рейсы из Перми в Тбилиси. Первый вылет запланирован на 29 октября.